Covid: positivo un alunno, domani scuola chiusa A scopo precauzionale niente lezioni al De La Salle

Un caso di covid anche all'Istituto De La Salle di Benevento. La scuola domani resterà chiusa per la sanificazione. Dal comunicato trapela che l'Asl ha riscontrato la positivtà di un alunno dell'Istituto Paritario, che com'è noto accorpa scuola dell'infanzia, elementari, medie e superiori. E a seguito di questa positività riscontrata l'Istituto ha già sanificato tutti gli ambienti, ma a scopo precauzionale resterà chiuso nella giornata di domani.

In corso naturalmente le valutazioni sui contatti del caso positivo, che sono ovviamente in capo al Dipartitmento di prevenzione dell'Asl.

L'istituto specifica che: "Le attività scolastiche riprenderanno, tranne che per gli alunni della classe interessata, martedì 6 ottobre all'orario consueto salvo diversa disposizione".