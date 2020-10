Ristorante chiuso, i proprietari chiariscono La nota della storica attività di Benevento

Ecco la nota dei titolari di una storica attività di ristorazione della città, che annuncia la ripartura per il prossimo 15 ottobre e precisa: "In seguito alle tante notizie prive di fondamento che da qualche giorno stanno circolando in maniera incontrollata, tramite social network e messaggi whatsapp, e allo scopo quindi di fare chiarezza e tranquillizzare tutti i nostri clienti, amici e conoscenti, come proprietari del ristorante 'Gino & Pina' vogliamo comunicare quanto segue: dall’inizio della terza fase, il nostro ristorante, oltre ad attenersi a tutte le norme e precauzioni indicate dai vari DPCM e ordinanze regionali, ha inteso organizzare un protocollo interno che prevede ogni mese dei tamponi preventivi a cui si sottopongono, tutto lo staff familiare e i dipendenti del locale". Ed in merito evidenziano: "Nell’ultima operazione di verifica, effettuata tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di giovedì 1 ottobre, su 13 tamponi, è risultata positiva soltanto una persona, che tra l’altro presentava una lieve sintomatologia. Appena accertata la positività, il ristorante ha attivato insieme all’Asl tutti i protocolli di sicurezza del caso; in particolare nella giornata di giovedì sera si è provveduto immediatamente alla sanificazione di tutto il locale, che ci avrebbe dato la possibilità di aprire già nella giornata successiva. Infatti, è importante sottolineare che nessuno ci ha obbligato a rimanere chiusi, proprio perché i protocolli non lo impongono, dopo aver effettuato ovviamente tutte le profilassi di prassi. Nell’ottica di un’ulteriore sicurezza verso di noi e i nostri clienti, e a garanzia di tutti coloro che conoscono la nostra serietà e il nostro modo di lavorare, abbiamo però deciso, senza essere obbligati, di metterci tutti in “quarantena volontaria” per 14 giorni".

"In questo lasso di tempo - conclude la nota - coglieremo l’occasione, per apportare alcune modifiche che avevamo già in programma di realizzare nel locale, per poi accogliervi alla riapertura, oltre che in assoluta sicurezza e serenità, anche in un ambiente ancora più bello e accogliente, dove deciderete di trascorrere i vostri pranzi e le vostre cene. Con l’augurio che questa emergenza generale possa finire presto, vi diamo appuntamento per il prossimo 15 ottobre, quando il ristorante Gino & Pina riaprirà i battenti".