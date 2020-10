Covid, chiusa scuola Ferrovia a Benevento Un operatore scolastico risultato positivo al coronavirus. Sezione in quarantena

Ancora un caso di Covid19 nelle scuole del Sannio.

Questa volta il contagio riguarda il plesso di Scuola dell’Infanzia “Ferrovia" dell'Istituto comprensivo Moscati dove è risultata positivo un operatore scolastico.

La scuola a riguardo spiega: "Oggi la competente Asl – Dipartimento di Prevenzione, ha segnalato

l'accertamento di un caso Covid19 di un operatore scolastico con funzione docente nel plesso di Scuola dell’Infanzia “Ferrovia”

disponendo la sanificazione delle aree utilizzate dal caso e la messa in quarantena della sezione per 14 giorni con conseguente provvedimento Asl".

La scuola specifica che le previste procedure di sanificazione degli ambienti scolastici del plesso sono state effettuate – con debita acquisizione di certificazione - oggi e che, con successiva comunicazione, il Dipartimento di Prevenzione ha disposto, in via precauzionale, la sospensione dell’attività didattica in tutto il plesso nella giornata di domani, lunedi

5 ottobre per l’areazione dei locali della sede dopo l’agito intervento di sanificazione di tutti i locali della sede.

In conseguenza di quanto disposto dalla autorità sanitaria, le attività scolastiche riprenderanno -

con la sola eccezione della sezione interessata posta in quarantena dal competente Dipartimento di

Prevenzione della Asl - martedi 6 ottobre, salvo diverse, superiori disposizioni".