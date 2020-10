Condomini e rifiuti nelle contrade, nuovo piano Asia Madaro: "Vogliamo promuovere una maggiore attenzione per calendario raccolta"

Dopo aver eliminato le campane per la raccolta del vetro, a Benevento si lavora ora alla tariffa puntuale per i rifiuti. Progetto che come anticipato nei mesi scorsi partirà dal rione Ferrovia in forma sperimentale: “Vogliamo verificare eventuali difficoltà partendo da un ristretto numeri di cittadini prima di ampliare il sistema ad una fascia più ampia della popolazione”, precisa Madaro che annuncia anche una serie di incontri con gli amministratori dei condomini presenti in città per promuovere una maggiore attenzione per il calendario di raccolta: “Ci stiamo dedicando a una sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata, che ci vedrà impegnati in una serie di eventi da organizzare con gli amministratori di condominio. Ci saranno diversi incontri per rappresentare temi al centro del piano industriale e ascoltare le problematiche rilevate. Vogliamo promuovere una maggiore sensibilizzazione e rispetto del calendario, che in molti casi viene disatteso e fare in modo che gli stessi carrellati siano più consoni e utili per gli stessi cittadini”.

Attenzione alta, inoltre, nelle contrade dove “si lavora per implementare il sistema di videosorveglianza ed avviare un protocollo con il comando della polizia municipale, in quanto persiste l'abbandono dei rifiuti soprattutto nella giornata di domenica che ritroviamo poi il lunedì. Pertanto – sottolinea il numero uno dell'Asia – la videosorveglianza consentirebbe di agire come deterrente, ma anche di andare a multare chi non è rispettoso, in quanto si tratta di un fenomeno oltremodo dannoso poiché comporta costi notevoli”.

Un problema che se debellato consentirebbe anche di puntare a percentuali di differenziata più alte: “E' un peccato perché siamo migliorati come percentuali di raccolta, abbiamo ripreso la curva della crescita che ci vede sopra il 65 per cento. Se riuscissimo a migliorare nelle contrade potremmo puntare a percentuali che si avvicinano anche al 70 per cento perché purtroppo l'indifferenziato che si genera nelle contrade è molto elevato”.