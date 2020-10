Covid-19. Sale a 4 il numero di pazienti in terapia intensiva Al San Pio di Benevento analizzati 113 tamponi: uno risultato positivo. Aumentano le dimissioni

Aumenta il numero dei pazienti in terapia intensiva che da tre sale a 4, ma aumentano anche le dimissioni dai reparti Covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento. È il quadro che emerge dal bollettino odierno del nosocomio sannita dove attualmente sono ricoverati 17 pazienti affetti dal coronavirus. Di questi 10 sono residenti in provincia di Benevento. Tre i sanniti in gravi condizioni a causa del virus, altri due sono invce ricoverati in Pneumologia sub intensiva e 5 in Malattie infettive.

Presso i lavoratori del San Pio oggi sono stati analizzati 113 tamponi (79 ordinari e 34 rapidi), dei quali 2 risultati positivi. Di questi uno solo rappresenta un nuovo caso che riguarda una persona residente in un'altra provincia, mentre l’altro si riferisce a conferma di positività già precedentemente accertata.

Nelle ultime ore dimesse un totale di 5 persone – 3 sanniti -.