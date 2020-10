Targa in memoria di Biscardi, Conte scrive a Di Maria Il presidente del Consiglio: "Desidero attestare la mia partecipazione ideale a questo evento"

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha inviato una lettera al presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, per esprimergli il suo più vivo compiacimento per l'iniziativa di intitolare la Sala Convegni e Formazione del Palazzo degli Uffici ad Angelo Mario Biscardi, già dipendente dell’Ente e vicesindaco di Sant’Agata de’ Goti, ucciso dalla malavita il 3 ottobre 1985.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Conte ha così scritto al Presidente Di Maria: «apprendo dell'iniziativa della Provincia di Benevento di intitolare la Sala Convegni e Formazione del Palazzo degli Uffici ad Angelo Mario Biscardi: dell'amara vicenda del signor Biscardi, già dipendente della Provincia stessa e assessore al comune di Sant'Agata de' Goti, avevo conoscenza anche grazie al racconto che me ne fece il figlio Graziano, dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri. E' quindi con grande coinvolgimento personale che desidero attestare la mia partecipazione ideale a questo evento. Angelo Mario Biscardi era un uomo delle istituzioni, con un altissimo senso etico, coraggio e convinzione democratica. La sua partecipazione alla vita politica e amministrativa è stata improntata all'impegno irreprensibile e responsabile. Purtroppo ha pagato con la propria vita per mano di persone senza scrupoli, indegne di far parte di un consesso civile. Esprimo, pertanto, il mio vivo compiacimento per l'iniziativa della Provincia da lei guidata e rivolgo a lei, a tutta l'amministrazione, ai partecipanti a questa giornata di ricordo e soprattutto ai congiunti di Angelo Mario Biscardi un saluto sentito e partecipe. Firmato Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte».