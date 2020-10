Il sindaco Mastella ha incontrato il professor Carlo Mazzone Il docente "sfiderà" altri nove suoi colleghi per aggiudicarsi il Global Teacher Prize

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha ricevuto stamani a Palazzo Mosti il professor Carlo Mazzone, il docente dell'istituto tecnico industriale "G. B. Bosco Lucarelli" di Benevento che "sfiderà" altri nove suoi colleghi provenienti da tutto il pianeta per aggiudicarsi il Global Teacher Prize 2020. Un premio quest’ultimo che, com’è noto, è patrocinato dall'Unesco.

“Siamo orgogliosi per l’importante traguardo ottenuto dal professor Carlo Mazzone. La città di Benevento gli è grata – ha dichiarato il sindaco Mastella – e lo accompagnerà idealmente nella tappa finale del premio con la speranza che possa risultare vincitore e contribuire ulteriormente alla diffusione della conoscenza della città a livello internazionale”.

Il professor Carlo Mazzone, a sua volta, ha ribadito che è motivo di orgoglio poter rappresentare a livello internazionale la città di Benevento, e più in generale l’intero Sannio, e ha aggiunto. “Ringrazio il sindaco Mastella per questo invito, anche perché dimostra attenzione nei confronti di chi opera per far crescere il territorio sannita. Un’attenzione che non sempre è scontata”.