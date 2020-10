Covid. Altro docente positivo, chiusa scuola infanzia Moscati Stop alle attività didattiche oggi e domani. E' il secondo caso nell'istituto di Rione Ferrovia

Ancora un docente positivo alla scuola dell'infanzia Moscati di Benevento. Lo comunica l'istituto di Rione Ferrovia con una nota a firma del dirigente scolastico Ernestina Cassese. “Con comunicazione resa in data odierna - giusta nota prot. n. 347 del 7.10.2020 - la competente Asl – Dipartimento di Prevenzione, a seguito delle indagini di competenza effettuate, ha segnalato l'accertamento di un caso di Covid-19 di un operatore scolastico con funzione docente nel plesso di Scuola dell’Infanzia “Ferrovia” disponendo la sanificazione delle aree utilizzate dal caso e in via precauzionale, di tutti gli ambienti del plesso interessato con la messa in quarantena della sezione per 14 giorni con conseguente provvedimento Asl. Le previste procedure di sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici del plesso saranno effettuate – con debita acquisizione di certificazione - in data odierna con sospensione dell’attività didattica in tutto il plesso nella giornata di giovedì 8.10.2020 per la prevista areazione dei locali della sede dopo l’agito intervento di sanificazione. Pertanto, le attività scolastiche riprenderanno - con la sola eccezione della sezione interessata posta in quarantena dal competente Dipartimento di Prevenzione della Asl - venerdì 9 ottobre, salvo diverse superiori disposizioni”.