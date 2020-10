Via Fontanelle. Cittadini incontrano assessore Giorgione Focus sui disagi della zona

Vegetazione incolta, scarsa illuminazione, cunette e marciapiedi inesistenti, copiose buche sul manto stradale, ma soprattutto totale assenza delle opere di urbanizzazione.

Sono questi i problemi che i cittadini di via Fontanelle, lamentano ancora una volta.

Sul posto per un confronto con i residenti, l'assessore comunale all'Ambiente, Gerardo Giorgione, il presidente del comitato Pietà e zone limitrofe Gennaro De Luca ed i tecnici della Gesesa.

Massima disponibilità da parte di tutti, previo confronto con la parte tecnica per la fattibilità e l’attuazione di alcune opere, che si attendono in zona da tantissimi anni. Si attende una svolta positiva e risolutiva per il degrado presente in zona. Il sindaco Mastella, assente all'incontro, ha promesso attenzione e vicinanza agli abitanti. Nei prossimi giorni ci saranno altri sopralluoghi, volti a capire le aree di azione. Il comitato Pietà si è detto disponibile a seguire passo passo la situazione, in costante contatto con i residenti soci.