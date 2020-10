Elezioni Ordine professioni infermieristiche: ecco 'Ri-Ordine' Si vota il 25 ottobre a Benevento e Telese. "Formazione, lotta a demansionamento e coinvolgimento"

Il prossimo 25 ottobre nel Sannio si rinnovano le cariche dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Benevento. Lo scorso 7 settembre, infatti, consiglio direttivo aveva indetto le elezioni per il rinnovo degli organi dell’Ordine che si svolgeranno il 25 ottobre presso il centro Ansi formazione di via Fragola a Benevento e dalle ore 8,30 alle 17 presso la Sala Goccioloni di piazza Minieri a Telese Terme. L’assemblea risulterà valida qualunque sia il numero dei votanti iscritti.

Tra le liste scese in campo vi è “Ri-Ordine” che pone al centro del programma una serie di parole chiavi sul quale verterà il mandato qualora scelto dagli infermieri elettori. Al primo punto c'è la formazione e l'informazione dei sanitari, la lotta al demansionamento, l'istituzione dell'infermiere di famiglia e di comunità e più in generale più coinvolgimento e partecipazione degli operatori sanitari.

“In un momento storico profondamente segnato da un'emergenza sanitaria – spiegano dalla lista Ri-ordine -, diventa sempre più forte la necessità di dare centralità all'Opi (ordine professioni infermieristiche) di Benevento. Sentiamo – spiegano i candidati – pertanto di dover dare il nostro contributo per supportare con sollecitudine, efficienza ed entusiasmo i colleghi che ogni giorno affrontano le situazioni più disparate. Ed è per questo che è necessario 'Ri-ordinare' le nostre forze.

Gli iscritti all'ordine potranno votare su tre schede: una per il consiglio direttivo, una per la Commissione di Albo degli infermieri e una per il collegio dei revisori dei conti.

Per ogni scheda è possibile scrivere il nome della lista nello spazio denominazione lista. In questo modo si votano direttamente tutti i candidati di quella lista per ogni specifico organo.

APRI LA FOTO IN BASSO PER LEGGERE I NOMI DEI CANDIDATI