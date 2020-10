Al San Pio processati 130 tamponi, nessun nuovo caso Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento: 4 conferme di positività e 19 ricoveri

Nessun nuovo caso, ma quattro conferme di positività dai tamponi processati in giornata presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. In particolare, sono 130 i tamponi analizzati nei laboratori del nosocomio sannita di cui 112 ordinari e 18

rapidi. Di questi quattro sono risultati positivi. Dall'ospedale viene perà precisato che "i quattro positivi non rappresentano nuovi casi, ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata".

Aumenta invece seppur di una solà unità il dato dei ricoveri in ospedale. Passa da 18 a 19 il numero dei ricoveri nell'area covid del San Pio. Dei pazienti positivi ancora in ospedale undici sono residenti nella provincia di Benevento, mentre otto provengono da fuori provincia. E' quanto emerge nel consueto bollettino comunicato dall'azienda ospedaliera ed aggiornato ad oggi, mercoledì 7 ottobre.