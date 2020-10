Boom di casi covid nel Sannio. Positivi a quota 197 Sono 27 in più in sole 24 ore. Aumentano i contagi a Guardia Sanframondi e Benevento

Ventisette casi positivi in più in un solo giorno. Ora la situazione nel Sannio si fa delicata dopo il nuovo report dell'aSl di Benevento che indica una situazione tutt'altro che confortante. Sale infatti a 197 il numero dei contagiati rispetto ai 177 di ieri. Sono però sette le guarigioni (90 in totale) registrate in 24 ore e per questo il numero dei nuovi positivi equivale a 27.

Due positivi in più a Benevento che da 66 passa a 68 contagiati dal coronavirus. Numeri invariati fortunatamente per Montesarchio. Non è invece così per guardia Sanframondi dove i contagiati hanno subito un balzo da 9 a 12 positivi di oggi.

Dei 197 positivi: 189 persone stanno affrontando la malattia a domicilio, 8 in ospedale.

Di questi cinque ricoverati sono di Benevento, uno di Castelvenere, uno di Moiano e uno di Telese Terme.

Restano Benevento e Montesarchio ed ora anche Guardia Sanframondi i centri con il maggior numero di positivi.

Per quanto riguarda i comuni si registrano: 12 a Guardia Sanframondi; 8 a Sant'Agata de' Goti; 7 a Telese Terme; 6 a Limatola; 5 a Castelvenere e Moiano; 4 San Giorgio del Sannio; 3 a Paupisi, Paolisi e Sant'Angelo a Cupolo; 2 positivi a Apollosa, Bonea; Paduli; Pago Veiano; San Giorgio la Molara; San Nicola Manfredi. Un solo caso di positività invece registrato a Apice, Arpaise, Campoli del Monte Taburno, Castelpagno, Ceppaloni, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, San Lorenzello, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano. Restano 8 le persone non residenti positive al covid-19.