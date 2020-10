Benvenuto al mondo Emanuele Mancini Gioia immensa per Alessia Pontillo e Francesco Mancini per la nascita del primogenito

La gioia per la nascita di un figlio è sempre un dono immenso. Un momento indimenticabile per mamma e papà e per tutti in famiglia. Una gioia come quella che stanno vivendo Alessia Pontillo e Francesco Mancini per la nascita del loro primogenito Emanuele venuto alla luce presso l'ospedale Fatebenefratelli di Benevento.

Ai neo genitori e ai nonni e alle famiglie Mancini e Pontillo gli auguri più sinceri da parte di tutte le persone care, dagli amici e dai parenti che con loro sapranno condividere un momento così gioioso.

Al piccolo Emanuele e ai genitori gli auguri per una vita ricca di serenità e di momenti importanti che riempiranno di bello le loro vite.