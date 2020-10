Al San Pio un nuovo caso e cinque conferme di positività covid Il bollettino dell'azienda ospedaliera di Benevento

Un nuovo caso e cinque conferme di positività al Covid-19 dai tamponi processati anche oggi presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. In particolare, sono 90 i tamponi analizzati in giornata nei laboratori del nosocomio sannita di cui 69 ordinari e 21 rapidi. Di questi sei sono risultati positivi. Ma dall'ospedale viene precisato che “dei sei positivi solo uno rappresenta un nuovo caso, relativo a soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri cinque si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata”.

Mentre sono diciotto i pazienti ricoverati nell'area covid del San Pio, di cui dieci residenti nella provincia di Benevento ed otto provenienti da fuori provincia. E precisamente sono quattro i pazienti ricoverati nel reparto di terapia intensiva, sei nel reparto di pneumologia sub-intensiva ed otto a malattie infettive. E' quanto emerge dal consueto bollettino comunicato dall'ospedale di Benevento.