De Lucia: "Edilizia scolastica, 6 milioni per il Sannio" Ad annunciarlo l'esponente del Movimento cinque stelle

"Edilizia scolastica, oltre 6 milioni di euro per il Sannio". Ad annunciarlo la senatrice Danila De Lucia, componente commissione Istruzione del Senato della Repubblica che in merito commenta: "L’impegno del Movimento 5 Stelle per mettere la scuola al centro dell’agenda politica e di tutte le azioni possibili a suo sostegno, al Governo e in Parlamento, non si ferma. La sicurezza di studentesse, studenti e di tutto il personale scolastico è sempre stata centrale. Lo dimostrano gli investimenti del Governo per una ripartenza in sicurezza delle scuole a settembre, ma anche i grandi stanziamenti per l’edilizia scolastica".

L'esponente del Movimento cinque stelle, inoltre, sottolinea: "La novità di questi giorni è un decreto interministeriale, firmato dalla ministra Lucia Azzolina e controfirmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, che assegna agli enti locali 855 milioni per interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole secondarie di secondo grado. Finanziamento destinato a ben 104 enti in tutto il Paese. Alla Provincia di Benevento sono destinati 6.424.078,98 di euro. Risorse importanti per affrontare alcune criticità infrastrutturali degli istituti del nostro territorio. Il Ministero dell’istruzione ha anche previsto per gli enti interessati la possibilità di svolgere specifici webinar per accompagnarli nella predisposizione della documentazione utile agli interventi, in maniera tale che sia tempestiva ed efficace".