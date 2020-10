Covid19, nuovo caso alla scuola di Capodimonte Docente positivo nella struttura, alunni a casa

Ancora una scuola di Benevento chiusa per Covid. Un docente in servizio presso l'istituto di Capodimonte che ospita gli alunni della scuola di Pacevecchia chiusa per problemi strutturali, è positivo al coronavirus.

I genitori sono stati contattati dall'istituto per riportare a casa gli alunni. Ora saranno messe in moto le procedure per la sanificazione degli ambienti e la quarantena per chi ha avuto contatti con i positivi.