Covid 19. Altri 9 contagi: Sannio a quota 206 Benevento a 71 positivi, Montesarchio 33 e Guardia 12. Raddoppiano a Sant'Angelo a Cupolo (6)

Nel Sannio è stata ampiamente sforata la quota dei 200 contagi. Sono infatti 206 le persone residenti in provincia di Benevento positive al covid 19 come riportato dalla tabella fornita dall'asl di Benevento.

Nove casi in più rispetto al boom di contagi evidenziato ieri. Ferme a 90 le guarigioni.

Tre positivi in più a Benevento che da 68 passa a 71 contagiati dal coronavirus. Numeri in aumento anche a Montesarchio dove attualmente ci sono 33 positivi. 2 in più rispetto a ieri. Restano invece 12 i contagiati a Guardia Sanframondi. Raddopiano i tre positivi registrati fino a ieri a Sant'Angelo a Cupolo doveora si contano 6 persone contagiate anche se il sindaco Fabrizio D'Orta dalla sua pagina Facebook indica sette il numero totale con 4 guariti.

Otto le persone della provincia di Benevento ricoverate nei reparti covid del san Pio che nel pomeriggio fornià poi i dati aggiornati.

Per quanto riguarda i comuni si registrano: 12 a Guardia Sanframondi; 8 a Sant'Agata de' Goti; 7 a Telese Terme e Durazzano; 6 a Limatola e Sant'Angelo a Cupolo; 5 a Castelvenere e Moiano; 4 San Giorgio del Sannio; 3 a Paupisi e Paolisi ; 2 positivi a Apollosa, Bonea; Ceppaloni; Paduli; Pago Veiano; San Giorgio la Molara; San Nicola Manfredi. Un solo caso di positività invece registrato a Apice, Arpaise, Campoli del Monte Taburno, Castelpagno, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, San Lorenzello, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano. Restano 8 le persone non residenti positive al covid-19.