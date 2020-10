La Scuola d'Italia ha reso omaggio al prof Mazzone “Global Teacher Prize Carlo Mazzone” all'Istituto Industriale di Benevento

Si è svolto questa mattina presso l'Istituto tecnico industriale “Lucarelli” di Benevento, in rappresentanza dell’intera Comunità Scolastica Nazionale, l’evento “Global Teacher Prize Carlo Mazzone”. Docente di tecnologie dell’informazione e della comunicazione e informatica presso l'Industriale, Mazzone è nella rosa dei dieci finalisti dell’edizione del 2020, grazie alle segnalazioni dei suoi colleghi insegnanti e ai successi ottenuti nelle competizioni internazionali cui ha condotto gli studenti delle sue classi che si sono distinti con ottimi risultati sia a livello nazionale che internazionale. Mazzone, oltre a insegnare, è un appassionato divulgatore e ha scritto manuali riguardanti le sue materie che sono stati pubblicati e tradotti in diverse lingue e alcuni anche adottati dalle università. Attratto dall’informatica sin dalla tenera età, ha frequentato il liceo scientifico e si è laureato in Scienze dell’Informazione, collaborando con diverse aziende informatiche per poi approdare all’insegnamento dieci anni fa. “E' una gioia sentire l'affetto e la vicinanza di tutta la comunità della scuola che mi ha sempre sostenuto - ha commentato Mazzone -. Da soli non si va da nessuna parte. Io sono semplicemente l'espressione della Scuola italiana, specialmente in questo momento difficile a causa della pandemia".

Presenti alla cerimonia le autorità locali e del mondo della Scuola a partire dal dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale, Vito Alfonso accolto dalla preside dell'Istituto, Maria Gabriella Fedele e da tutta la comunità scolastica.

“Questa è una gioia in un momento difficile”, ha affermato il provveditore Vito Alfonso. “Il professore si è classificato tra i primi dieci al mondo grazie indubbiamente alle sue capacità professionali e personale. Questo – ha rimarcato il dirigente dell'Usp - è anche la dimostrazione del valore dell'istituzione Scuola dove egli ha operato in questi anni. Risultato quindi legato sia alla componente personale di altra preparazione del docente ma anche alla componente istituzionale”.

Al 'Lucarelli' il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria: “Sono orgoglioso di un riconoscimento così prestigioso sia perché è toccato ad un concittadino sannita, sia perché presiedo l’Ente che sovraintende alla logistica di questo Istituto della Scuola Superiore, una vera eccellenza del territorio sannita. Vorrei ricordare – ha aggiunto il presidente Di Maria - che il Global Teacher Prize 2020 è assegnato al docente che ha consentito agli studenti di avviare percorsi di innovazione: ebbene, vorrei qui ricordare, a dimostrazione del lavoro eccezionale dell’Istituto, che lo scorso anno alcuni degli Allievi della Classe V IA proprio del “Lucarelli” presentarono nella Sala Consiliare della Provincia il progetto “F.A.T. (Farm Animal Trade)”, da loro stessi ideato, e che è stato trionfatore della XVI Edizione del Contest nazionale “BIZ Factory JA Italia”.