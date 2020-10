Nuovo caso positivo dai tamponi analizzati al Rummo Aumentano anche i ricoveri nonostante una dimissione

Ottantaquattro tamponi analizzati nelle ultime ore all'ospedale Rummo di Benevento. 69 test ordinari e 15 rapidi che hanno restituito un nuovo caso di coronavirus nel Sannio. Altri 4 positivi invece si riferiscono a pazienti sotto controllo in attesa della guarigione ma che ancora sono risultati affetti dal coronavirus.

Per quanto riguarda la situazione dei ricoveri nei reparti covi dell'Azienda ospedaliera San Pio, si registra una dimissione e un nuovo ricovero. Sono quindi 19 le persone attualmente al Rummo. Di queste 10 sono della provincia di Benevento. Tre sono invece i sanniti ricoverati in terapia intensiava, 3 in sub intensiva pneumologia, 4 in malattie infettive.