Conservatorio, cambio al vertice. Il nuovo direttore è Grassia Guiderà l'istituto di via Mario La Vipera fino al 2023

Cambio al vertice al Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento. Le elezioni per il rinnovo della carica di Direttore hanno decretato la vittoria del maestro Giosuè Grassia che con 76 voti ha superato Luigi Ottaiano (16 voti) e Leonardo Quadrini (10 voti).

Grassia subentra quindi a Giuseppe Ilario che aveva guidato l'istituto negli ultimi anni. Giosuè Grassia, titolare della cattedra di esercitazioni corali, guiderà l'istituto di via Mario La Vipera per il triennio 2020-2023. “Il voto on-line è stato un grande successo di partecipazione e di gradimento” ha dichiarato con soddisfazione il Presidente Antonio Verga.