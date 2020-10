Covid 19. Nel Sannio 214 positivi e tre vittime da agosto Aumentano ancora i numeri della seconda ondata di contagi. Dati paese per paese

Dieci contagi in più nelle ultime 24 ore nel Sannio e tre vittime. È questo il quadro per nulla rassicurante restitutito dai dati forniti dall'aSl di Benevento oggi, 10 ottobre 2020. Contagi in costante crescita che hanno ormai raggiunto i 214 positivi nel Sannio.

Ieri la morte di una Pensionata di Moiano, madre del sindaco Buonanno, che si trovava ricoverata da giorni in terapia intensiva dell'azienda sanitaria San Pio di Benevento. Situazione che preoccupa non poco anche per quanto riguarda le scuole, aumentano infatti i casi di bambini o insegnanti risultati positivi. Lunedì gli studenti della classe interessata a Capodimonte – si tratta però degli studenti del plesso Pacevecchia chiuso perchè inagibile saranno sottoposti al tampone presos il drive-in dell'aSl di via Mascellaro.

Tornando ai numeri, si registrano due guariti, 92 in totale.

Aumentano i contagi a Benevento dove ormai si contano 75 persone positive di cui 5 ricoverate in ospedale, e aumenta anche il numero dei positivi non residenti che passa a 11. Due in più anche a Torrecuso.

Per quanto riguarda i comuni si registrano: 33 casi a Montesarchio, 12 a Guardia Sanframondi; 8 a Sant'Agata de' Goti; 7 a Telese Terme e Durazzano; 6 a Limatola e Sant'Angelo a Cupolo; 5 a Castelvenere; 4 a Moiano, San Giorgio del Sannio; 3 a Paupisi, Paolisi e Torrecuso (aumento di due casi); 2 positivi a Apollosa, Bonea; Ceppaloni; Paduli; Pago Veiano; San Giorgio la Molara; San Nicola Manfredi. Un solo caso di positività invece registrato a Apice, Arpaise, Campoli del Monte Taburno, Castelpagno, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, San Lorenzello, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, Solopaca, Tocco Caudio e Vitulano.