"Ora tocca ad ognuno di noi contenere la diffusione del virus" L'associazione Io X Bneevento lancia la campagna di prevenzione: chiederemo collaborazione sanità

"Le notizie che negli ultimi giorni stanno dominando la scena dell’informazione, destano tanta preoccupazione. Questa volta, però, è necessario esercitare autocritica e analizzare le reali cause che stanno determinando i dati relativi alla diffusione del virus covid-19". Così in una nota Giuseppe Schipani, presidente dell'aSsociazione Io X Benevento, che annuncia una campagna di sensibilizzazione senza se e senza ma per cercare di frenare i contagi.

"Prendendo atto della reale contingenza in cui ci troviamo, non riteniamo giusto, legittimo e onesto, puntare il dito verso chi, in un modo e nell’altro, si prodiga per tutelare la salute di tutti con mille difficoltà. Sicuramente, il sistema sanitario nazionale, regionale e locale, dopo tutti questi mesi di emergenza, presenta ancora delle criticità e deve essere perfezionato, ma noi, cittadini, non possiamo tirarci indietro dalle nostre responsabilità.

Presso le strutture sanitarie, arrivano persone o con sintomatologia sospetta o già contagiate, per le relative cure ma la diffusione del virus non può essere addebitata a nessuno se non al nostro comportamento.

Non è più tempo di valutare - scrive Schipani - i pareri scientifici contrastanti o le doverose decisioni che scaturiscono per tutelare la popolazione con senso di responsabilità. E’ utile segnalare le inadempienze per garantire efficienza e tutela, lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo ma è fondamentale iniziare a sentirci parte di una Comunità che deve essere coesa nel vivere un problema importante e invisibile. E’ opportuno comprendere le cause, le difficoltà e aiutarci l’uno con l’altro. E’ il momento di valutare le nostri azioni. Ognuno di noi, può fare la sua parte per prevenire e ridurre la diffusione del virus.

A coloro che non osservano le precauzioni, dobbiamo aiutarli a capire che non è facoltativo ma necessario, indossare la mascherina, rispettare il distanziamento e igienizzare spesso le mani. La diffusione del virus, dipende solo da noi, dal comportamento di ognuno di noi.

Particolare attenzione - rimarca il presidente di Io X Benevento -, va riservata ai luoghi di maggiore concentrazione di presenze, ci riferiamo soprattutto alle scuole che in questo momento hanno bisogno di un grande e prezioso supporto. Il numero dei dipendenti scolastici è limitato rispetto al numero degli alunni e dei docenti che frequentano e che devono essere controllati quotidianamente. Così come è limitato il numero dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale, che devono occuparsi dell’effettuazione e dell’elaborazione dei tamponi. Questa difficoltà, determina un numero maggiore di assenze per gli alunni e docenti sottoposti a verifica sanitaria, alimenta ansia e spesso è anche fonte di critiche immotivate rivolte ai dirigenti scolastici".

Per questi motivi l’Associazione IO X Benevento, promuoverà "una campagna di prevenzione attraverso varie forme e chiederà la collaborazione di tutte le istituzioni, a partire da quelle sanitarie che ringraziamo per il notevole impegno".