Alunno positivo al Covid: quarantena solo per una sezione Coronavirus nelle scuole. Sanificazione del Plesso dell'infanzia di contrada San Vito a Benevento

“Con comunicazione resa in data odierna la competente Asl - Dipartimento di Prevenzione, a seguito delle indagini di competenza effettuate, ha segnalato all’Istituzione Scolastica accertamento caso Covid - 19 di un alunno nel Plesso di Scuola dell’Infanzia San Vito con la messa in quarantena dell’intera sezione, docenti - alunni, per 14 giorni dall’ultimo contatto con conseguente provvedimento Asl”. Ancora una scuola con al centro un caso di contagio covid. Si tratta del plesso San Vito che fa parte del'istituto comprensivo Giovan Battista Bosco Lucarelli.

La comunicazione a firma della dirigente Silvia Vinciguerra è arriva a genitori e insegnanti ed è stata pubblicata sul sito della scuola.

“Le previste procedure di sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici del Plesso Infanzia saranno effettuate - con debita acquisizione della certificazione - in data odierna; il giorno 11 ottobre si procederà con la prevista areazione dei locali della sede dopo l’intervento di sanificazione. Pertanto le attività scolastiche riprenderanno, con la sola eccezione della sezione interessata posta in quarantena, lunedì 12 ottobre salvo diverse superiori disposizioni”.