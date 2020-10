Covid19, un nuovo positivo dai tamponi eseguiti al San Pio Il bollettino dell'ospedale di Benevento

Nove positivi dai tamponi dell'azienda ospedaliera “San Pio” che oggi ha processato 138 tamponi (115 ordinari e 23 rapidi).

Dei nove positivi solo uno rappresenta un nuovo caso, relativo a soggetto residente nella provincia di Benevento, mentre gli altri 8 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.

Intanto rimane stabile la situazione presso il nosocomio sannita dove sono ricoverati 20 pazienti nell'area covid19.

Tre si trovano in terapia intensiva (2 sono di Benevento, uno di altra provincia); sei in pneumologia sub intensiva (3 sanniti, 3 di altra provincia); 11 nel reparto di malattie infettive (6 sanniti e 5 di fuori provincia). Nessuna nuova dimissione e il decesso segnalato dal bollettino dell'azienda sanitaria riguarda invece la persona morta ieri.