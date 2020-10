Campagna vaccinale, da domani camper dell'Asl in provincia L'azienda sanitaria di Benevento: undici le tappe previste, ecco paesi coinvolti

"Saranno 11 le tappe del camper sanitario attrezzato, con medici e infermieri a bordo, per l’effettuazione gratuita delle vaccinazioni antinfluenzali, a partire da lunedì". A comunicarlo l'Asl di Benevento che in merito evidenzia: "Quest’anno sottoporsi al vaccino contro l’influenza stagionale è particolarmente importante in quanto ciò porta alla riduzione delle sindromi che potrebbero essere confuse con infezione da Covid-19. Il camper, con 4 ambulatori, farà tappa in tutti i distretti sanitari e precisamente nelle piazze di Benevento, Montesarchio, San Giorgio del Sannio, Telese Terme, San Marco dei Cavoti, San Bartolomeo e Morcone, secondo il calendario allegato".

"Riteniamo fondamentale in questo periodo di contemporanea circolazione del virus dell’influenza e del Covid-19 - dichiara il direttore generale dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe - fare ogni sforzo affinché tutta la popolazione target, ed in particolare le fasce più fragili, aderisca all’iniziativa. Per questo - continua Volpe - abbiamo voluto potenziare la campagna vaccinale recandoci con l’ambulatorio mobile, nel rispetto delle restrizioni imposte dalla pandemia, presso alcune piazze della provincia diffondendo una corretta informazione e praticando i vaccini. Tutto questo - conclude il Volpe - si realizza grazie al prezioso contributo dei medici delle AFT, le aggregazioni funzionali territoriali, dei direttori dei Distretti Sanitarie e dei sindaci coinvolti, a cui va la nostra gratitudine”.

L'azienda sanitaria di via Oderisio, infine, comunica che "con l’occasione sarà promosso anche lo screening per la prevenzione dei tumori, della mammella, del collo dell’utero e del colon-retto, che l’Asl continua a perseguire con costanza e nel rispetto delle restrizioni imposte dalla pandemia".