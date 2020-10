Alunno positivo al Covid, stop lezioni presenza al Galilei Le attività didattiche proseguiranno da remoto

Ancora un caso di covid19 a Benevento e scatta lo stop alle lezioni in presenza. Questa volta riguarda l'Istituto Superiore Galilei-Vetrone dove per le classi c'è lo stop alle attività didattiche come stabilito dalla comunicazione del dirigente scolastico Angela Maria Pelosi che ha comunicato la positività di un alunno al coronavirus.

Scattano dunque le procedure di sanificazione/disinfezione dell’aula di appartenenza dell’alunno e degli spazi e delle aule limitrofi e ordina la chiusura, nei giorni 12 e 13 ottobre 2020, del settore posteriore del piano terra servita dagli ingressi E ed F, dai quali si accede alle aule delle classi del Liceo Scientifico 1A-3A- 4A-5A-5D per consentire i lavori di sanificazione/disinfezione delle suddette aule e dei relativi corridoi fino alla porta che conduce all’atrio principale.

"Per le classi innanzi indicate - si legge ancora nella comunicazione della dirigente- verrà attivata la Didattica a Distanza (DaD) seguendo l’orario scolastico consueto, a partire dalla terza ora del 12 Ottobre (ore 9,50) per consentire l’organizzazione delle postazioni informatiche in cui i docenti delle citate classi si alterneranno nell’arco della mattinata".