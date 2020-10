Ponte: c'è un caso covid. E' polemica Il vicesindaco Boscaino: "Deprecabile che ci venga comunicato solo via pec"

Il vicesindaco di Ponte Fabrizio Boscaino annuncia un caso covid a Ponte, accennando anche una polemica con Asl per la gesione della vicenda: "Senza che cio' scateni panico, ora è ufficiale il primo caso di covid a Ponte. A comunicarlo in prima battuta è stato un messaggio pec inviato al Comune pochi minuti prima di mezzanotte, ma senza alcuna comunicazione tempestiva al Sindaco né da parte del medico curante e ne' da organismi ufficiali; ma la cautela è stata d'obbligo per cui è stata chiesta conferma all'Asl di Benevento che qualche ora fa ha aggiunto all'elenco dei contagiati anche un concittadino maggiorenne residente a Ponte. È certamente deprecabile il non essersi messi in contatto con il sindaco, per informarlo prontamente prima di scatenare polemiche e panico, consentendo allo stesso di intervenire anche attraverso il Comitato Organizzativo Comunale. Tuttavia assicuriamo che è in corso ogni azione utile per la sicurezza dei cittadini. Speriamo nella collaborazione di tutti da ora in poi".