Rissa piazza Risorgimento, Mastella: sconcertante Il sindaco commenta l'episodio attraverso la sua pagina facebook

Torna ad invocare rispetto e maggiore solidarietà Clemente Mastella commentando la rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica in piazza Risorgimento.

Il sindaco di Benevento, ancora una volta, è intervenuto attraverso la sua pagina facebook dove ha commentato: "Sconcertante quanto si è verificato a Piazza Risorgimento. Cinque feriti e due arresti".

Il sindaco ha poi manifestato la sua gratitudine alle Forze dell'ordine intervenute e infine ha espresso una dura condanna sul fatto accaduto: "Quando manca il rispetto per gli altri, situazioni come queste accadono".

Il fatto, avvenuto in una delle storiche piazze della movida cittadina, ha infatti creato scalpore e sconcerto.

Infine la richiesta di una maggiore coscienza civica: "Occorre - ha precisato il primo cittadino di Benevento - che tutti si lavori per una pedagogia di vita dove prevalgano il dialogo e la solidarietà".