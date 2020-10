Covid 19. Nel Sannio 232 positivi: due in più e 93 guarigioni I nuovi casi riguardano la città di Benevento. Montesarchio ferma a quota 33, 12 a Guardia

Salgono a 232 i contagi da coronavirus nel Sannio. Resta fermo a 93 invece il numero dei guariti e a tre quello delle vittime registrato con la seconda ondata. Delle 232 persone positive al Covid 19, ben 223 sono in quarantena domiciliare, mentre 9 sono ricoverate nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento.

I due nuovi casi registrati riguardano Benevento città dove il numero dei positivi sale a 84, di cui 5 ricoverati. Nella provincia resta Montesarchio, con 33 positivi (una persona ricoverata), il comune con il maggior numero di casi. Dato però stabile da due giorni.

A seguire: sono 13 i contagi a Guardia Sanframondi, 9 a Sant'Agata de' Goti, 7 nei comuni di Durazzano e Sant'Angelo a Cupolo, 6 a Telese e Limatola. Mentre sono 5 i positivi a Castelvenere e 4 a Paolisi e Moiano, San Giorgio del Sannio, 3 nei comuni di Paupisi e Torrecuso. Ed ancora: 2 contagi ad Apollosa, Bonea, Ceppaloni, Paduli, Pago Veiano, San Giorgio la Molara, San Martino Sannita, San Nicola Manfredi, Solopaca, Pannarano. Un solo caso di positività al covid nei seguenti centri: Apice, Arpaise, Campoli, Castelpagano, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Pietrelcina, Ponte, San Lorenzello, San Marco dei Cavoti, Tocco Caudio e Vitulano.

Restano undici i contagi tra i cittadini non residenti nel Sannio. Per quanto riguarda i ricoveri, come detto, 5 sono di Benevento, uno di Castelvenere, Montesarchio, San Martino sannita e Telese Terme.