Controlli anti covid, task force delle forze dell'ordine FOTO Attenzione puntata sull'uso della mascherina e contro gli assembramenti

Forze dell'ordine in strada, oggi a Benevento, per garantire il rispetto dei controlli per contrastare la diffusione del coronavirus.

Una task force, predisposta dal questore di Benevento Luigi Bonagura, che ha raccolto gli agenti della Questura del capoluogo, i carabinieri del Comando provinciale e la Polizia Municipale a lavoro dopo un vertice tra le forze dell'ordine che ha stabilito la necessità di mettere in campo misure più stringenti.

Attenzione puntata soprattutto all'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, e cioè la mascherina, e ad evitare assembramenti.

Le forze dell'ordine hanno controllato le attività commerciali ma anche le scuole e le poste cittadine.

“Un'azione mirata necessaria per dare tranquillità anche agli esercenti – secondo il comandante della Polizia Municipale, Fioravante Bosco – e a chi usufruisce dei pubblici servizi. Oggi abbiamo effettuato controlli anche all'ufficio postale dove sono stati installati appositi dispositivi per la rilevazione della temperatura all'ingresso, che nei giorni scorsi mancavano. Aumentando i controlli ci sono meno possibilità di una nuova chiusura e dunque presto estenderemo le verifiche anche ad altre zone della città”.

“Abbiamo rilevato un'ottima predisposizione ad utilizzare i dispositivi di sicurezza – spiega ancora il dirigente della Polizia Pippo Degemmis - nei controlli a cui abbiamo partecipato con la squadra predisposta dal questore di Benevento. Un plauso dunque ai beneventani, sicuramente ripeteremo l'azione nei prossimi giorni”.