Mazzone: quando il modello di un teenager non è un calciatore La lettera di uno studente al docente in corsa per essere tra i migliori al mondo

Un esempio vero e un modello a cui ispirarsi: ed è bello che per un ragazzino di 15 anni non sia un calciatore o un rapper, ma un professore di scuola. Sì, è la testimonianza che arriva da Antonio Tortona, alunno della II IT B dell'Istituto Lucarelli di Benevento su Carlo Mazzone, docente tra i finalisti del Global Teacher Prize 2020, il premio al miglior prof al mondo.

Tortona spiega: “Appena ho conosciuto il prof colsi subito la sua innata e straordinaria passione per l’informatica, ma soprattutto il suo modo di interloquire con la platea che fu decisamente convincente e determinante ai fine della mia scelta. Meditando questo traguardo raggiunto dal Prof. Carlo Mazzone, mi ha invogliato a credere che nulla è impossibile nella vita e soprattutto che i veri talenti li possiedono anche i Sanniti, un popolo costituito da persone umili ed oneste, dedite a ciò che fanno ma soprattutto capaci di sorprendere se stessi tanto quanto l’intero paese, proprio come il Professore Mazzone. Gli auguro ovviamente la vittoria in modo tale da rendere orgogliosi tutti i suoi sostenitori, ma soprattutto perché la vittoria stessa costituirebbe il giusto premio per colui che ha dato e sta dando tanto alla comunità scolastica e non solo. In bocca al lupo Professore!”