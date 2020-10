Covid19, ancora un decesso al San Pio Si tratta di un 80enne della provincia di Napoli. Salgono a cinque i morti in questa seconda fase

Ancora un decesso per covid19 all'ospedale San pio di Benevento. Si è spento nel reparto di terapia intensiva del nosocomio sannita un 80enne della provincia di Napoli.

Si tratta della quinta vittima (tre sono sanniti) del coronavirus in questa seconda ondata della pandemia.

E complessivamente salgono a 29 i decessi su 328 complessivi trattati (sospetti 204 e accertati 124) dal mese di febbraio presso l'Area Covid dedicata.

Sale di due unità, poi, il numero dei ricoveri presso l'area covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Ora sono 23 i pazienti positivi in ospedale - mentre ieri erano 21 - di cui dodici sanniti e undici residenti in altra provincia.

Dei ventitrè pazienti in ospedale 3 sono ricoverati nel reparto di terapia intensiva, sei nel reparto di pneumologia sub-intensiva e dodici a malattie infettive. Un paziente si trova nel reparto di medicina interna e un paziente nell'area covid dedicata del pronto soccorso. Oggi non si registra nessuna nuova dimissione.

Infine ci sono due nuovi positivi rilevati dai tamponi effettuati. L'azienda oggi ha processato 115 tamponi ( 78 ordinari e 37 rapidi), dei quali 9 risultati positivi.

Dei nove positivi, 2 rappresentano nuovi casi, relativi ad un soggetto residente nella provincia di Benevento e ad un soggetto residente in altra provincia, mentre gli altri 7 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.