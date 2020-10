Covid, tornano riunioni centro soccorsi. Più verifiche Guardia alta in residenze per anziani, incontri di coordinamento in videoconferenza ogni 2 giorni

Torna a riunirsi in videoconferenza il Centro Coordinamento Soccorsi, presieduto dal Prefetto Cappetta, per fare il punto della situazione considerato il registrato aumento della curva dei contagi nella provincia di Benevento e per monitorare l’andamento epidemiologico da coronavirus sul territorio.

Dai dati forniti dai Direttori Generali dell’ASL e dell’Azienda Ospedaliera “San Pio” è emersa la presenza di 230 casi di positività in provincia, di cui 22 ricoverati in Area Covid presso l’Ospedale Civile, che dispone attualmente di 54 posti complessivi dei quali è previsto un ulteriore ampliamento. Dei 22 ricoverati, 4 sono in terapia intensiva e 6 in subintensiva.

Nel corso della riunione, alla quale per la prima volta ha preso parte il Dirigente Scolastico Provinciale, quest’ultimo è stato invitato mantenere rapporti costanti con l’Asl per la verifica e la tempestiva gestione dei contagi e con la locale Questura e le amministrazioni comunali per controllare il rispetto del divieto di assembramento dinanzi agli Istituti Scolastici.

E’ stata evidenziata, inoltre, la necessità di riprendere i periodici incontri per verificare in ciascun settore interessato dall’epidemia lo stato dei contagi e per affrontare con tempestività, in raccordo con le diverse Istituzioni e con le Forze dell’Ordine, le problematiche conseguenti.

Si è stabilito che inizialmente si terranno videoconferenze per due giorni a settimana e che tutti i componenti del CCS forniranno i dati di rispettiva competenza; in particolare l’Asl e l’azienda Ospedaliera riferiranno in merito al numero dei nuovi casi di positività verificatisi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e di quelle poste in quarantena. Le Forze dell’Ordine comunicheranno il numero dei controlli effettuati, e delle sanzioni irrogate.

Al termine dell’incontro il Prefetto ha disposto l’invio di una nota all’Asl e agli Ambiti Territoriali per intensificare le necessarie verifiche presso le Case di Riposo autorizzate in merito all’osservanza delle disposizioni dettate per il contenimento del propagarsi del Covid-19, attesa la estrema vulnerabilità degli ospiti e l’esposizione degli operatori, invitando i responsabili a prendere i necessari contatti con la competente Azienda sanitaria per la programmazione del monitoraggio e per il necessario supporto tecnico. Il gruppo già costituito per i controlli presso le aziende, che ha continuato ad operare senza interruzioni, proseguirà nella propria attività. Saranno, altresì, invitati i Sindaci della provincia a collaborare con le Forze dell’Ordine, avvalendosi della Polizia Municipale, nell’attività di controllo sull’osservanza dell’obbligo di indossare le mascherine e di rispettare le norme sul distanziamento nonchè nell’attività di vigilanza dinanzi alle scuole per

evitare assembramenti.