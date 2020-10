Covid al Liceo scientifico Rummo, chiuso secondo plesso Un alunno è risultato positivo. Le disposizioni per la sanificazione

Ancora un caso di Covid19 impone lo stop alle attività didattiche in una scuola a Benevento. Rimarrà chiuso per sanificazione, domani, il Liceo Scientifico Rummo dove un alunno è risultato positivo al coronavirus.

Il dirigente scolastico Annamaria Morante lo ha annunciato attraverso il sito dell'Istituto secondario specificando "la necessità di attivare le procedure di sanificazione/disinfezione dell’aula di appartenenza dell’alunno e degli spazi e delle aule limitrofi".

Poi spiega anche "Considerato che il sistema di ingressi ed uscite organizzato dalla scuola per l’emergenza Covid garantisce la compartimentazione dei due plessi, ognuno provvisto di autonomo varco di ingresso/uscita e di servizi igienici distinti; decreta la chiusura, nel giorno 13 ottobre 2020 (domani), del secondo plesso (parte posteriore dell’edificio), per

consentire i lavori di sanificazione/disinfezione delle suddette aule e dei relativi corridoi.

I Docenti in servizio nella giornata del martedì esclusivamente nelle classi del II Plesso non dovranno

recarsi a scuola nel giorno 13 ottobre. Nella classe interessata dal caso di positività, posta in quarantena domiciliare dal DIP dell’ASL

Benevento 1, dal 14 al 24 ottobre sarà attivata la Didattica a Distanza, salvo modifica delle disposizioni

ministeriali con provvedimento dell’ASL.

I docenti della classe interessata saranno regolarmente in servizio e attiveranno la dad con l’utilizzo della Piattaforma dalla postazione presente in aula".