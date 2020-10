"No ad insediamenti dannosi in Asi, rafforzare agroalimentare" Il presidente dell'Asi, Barone incontra Cosimo Rummo

Il presidente del Consorzio Asi della provincia di Benevento, Luigi Barone è stato ricevuto questa mattina dal presidente e amministratore delegato di Rummo S.p.A, Cosimo Rummo. Al centro del colloquio lo sviluppo dell'area industriale di Ponte Valentino, la vocazione agroalimentare dell’agglomerato e la difesa dello stesso da ‘aggressioni’ di investimenti non compatibili con le aziende già operative.

“Con il dottore Rummo – spiega Barone - abbiamo condiviso la necessità e la strategia di rafforzare la vocazione agroalimentare dell’agglomerato e l'apertura a breve di un importante burrificio va assolutamente in questa direzione”.

“Al di là degli aspetti tecnico-giuridici – ha chiarito il numero uno dell’Asi di Benevento - è volontà di questa amministrazione del Consorzio, in sintonia con il sindaco di Benevento Clemente Mastella, di non consentire assolutamente insediamenti dannosi per le importanti realtà industriali già insediate”.

Nel corso del colloquio, il dottore Rummo ha riferito al presidente Barone dell’intenzione di operare nuovi investimenti a Ponte Valentino a condizione però “che la zona continui ad essere salubre dal punto di vista ambientale”.

“Ho garantito a Cosimo Rummo - ha assicurato infine Barone - che non solo ci opporremo agli investimenti insalubri ma andremo oltre: nel nostro Piano Regolatore Territoriale prevederemo per Ponte Valentino l'esclusione di nuovi insediamenti in materia di trattamento rifiuti, privilegiando altre tipologie di attività industriali ad iniziare dall’agroalimentare”.