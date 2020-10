Vescovi da Conte. Accrocca: il Presidente in città a novembre Concluderà il secondo forum degli amministratori campani

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà a Benevento per concludere il secondo forum degli amministratori campani nella seconda metà di novembre.

E' quanto ha confermato il vescovo di Benevento Felice Accrocca dopo l'incontro di questa mattina con il premier.

I vescovi della Metropolia di Benevento hanno parlato a Giuseppe Conte delle esigenze dei loro territori accendendo i riflettori su quelle aree interne ricche di potenzialità ma purtroppo marginalizzate e spopolate.

Sei i vescovi presenti: l'arcivescovo metropolita di Benevento, Felice Accrocca; il vescovo di avellino Arturo Aiello, Domenico Battaglia, vescovo di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata dei Goti; Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia; Sergio Melillo, vescovo di Ariano Irpino-Lacedonia; e in loro , abate di Montevergine, Riccardo Guariglia.



Dopo la recente visita al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica, dunque «una nuova tappa del cammino unitario dei vescovi della Metropolia di Benevento a favore delle fasce deboli e dei territori più emarginati» con «l’obiettivo di attuare maggiori sinergie istituzionali per una crescita comune e una diversa percezione della coesione territoriale».

Una riunione per presentare i contenuti della loro lettera-documento del 2019 Mezzanotte del Mezzogiorno? e i progetti da esso scaturiti, primo tra tutti il Forum degli amministratori, come detto, sarà concluso proprio dal Presidente Conte.