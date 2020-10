Coronavirus. Ancora una vittima nel Sannio A perdere la vita un pensionato della provincia ricoverato nei reparti Covid del Rummo

Bilancio tragico, purtroppo, oggi per il Covid 19 nel Sannio. Sale infatti il numero delle persone della provincia di Benevento decedute nei reparti Covid dell'Azienda ospedaliera San Pio di Benevento.

Si tratta di un pensionato di circa 80 anni, di San Martino Sannita, ricoverato da alcuni giorni al Rummo di Benevento. Sale a quattro dunque il numero dei sanniti deceduti a causa del virus, sei in totale le vittime considerando anche le due persone che erano ricoverate a Benevento ma residenti in provincia di Napoli che purtroppo non ce l'hanno fatta.

Due morti in 24 ore. Ieri purtroppo il decesso di un altro pensionato, della provincia di Napoli, ricoverato in Terapia Intensiva.

Salgono anche i contagi nel Sannio. Dalla tabella quotidiana dell'Asl, infatti, risultano 241 persone positive. Di queste 9 risultano ricoverate in ospedale.

IN AGGIORNAMENTO