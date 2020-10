Vigile urbano positivo, mercoledì chiuso il Comando Scattata quarantena fiduciaria per gli agenti che hanno avuto contatti con la persona contagiata

Agente della polizia municipale di Benevento positivo al coronavirus e uffici chiusi per domani, mercoledì, per la sanificazione di tutti gli ambienti. A darne notizia è il Comune del capoluogo sannita con una nota: “Secondo caso di positività tra gli Agenti della Polizia Municipale di Benevento. Così come accaduto nel primo caso l’amministrazione ha provveduto a dare disposizioni per effettuare la sanificazione degli ambienti, in via prudenziale ed a completamento della igienizzazione degli uffici, nella giornata di domani gli uffici rimarranno chiusi a pubblico. Il personale della polizia municipale sarà comunque presente ed operativo. I vigili che hanno avuto rapporti stretti con il caso positivo sono stati invitati ad astenersi dalla presenza al lavoro, in attesa delle indagini e delle disposizioni di competenza della locale ASL per gli eventuali ulteriori adempimenti”.