Covid19. Boom di contagi, 47 nuovi positivi Il bollettino dell'Asl di Benevento

E' boom di contagi nel Sannio dove nelle ultime 24 ore si registrano 47 nuovi casi di coronavirus.

Il bollettino dell'Asl, infatti, conta 268 infetti (ieri erano 241), di cui 258 a domicilio (ieri erano 233) e 10 ricoverati al San Pio (ieri erano 8), ma ci sono anche 114 guarigioni (ieri erano 94).

Il numero più alto di casi si registra a Benevento con 86 positivi (ieri erano 84) e 26 guariti (ieri erano 20).

Subito dopo Montesarchio dove si registrano 3 nuovi casi positivi ma anche 3 guarigioni, dunque rimangono 38 i contagiati e arrivano ad undici i guariti.

Quindici i casi totali a Guardia Sanframondi con due guariti in più rispetto a ieri e dunque 4 nuovi contagi,

Undici casi a Sant'Agata dei Goti con 2 nuovi positivi (di cui una persona ricoverata al San Pio); 10 i casi a Limatola che conta anche tre guarigioni e quindi registra 5 casi in più; 10 anche a Telese Terme che conta 4 casi in più.

Nove i casi totali a Sant'Angelo a Cupolo, 7 casi a Durazzano, 5 casi a Castelvenere, San Giorgio del Sannio, San Nicola Manfredi.

Quattro contagi ad Apollosa, Paduli, Paolisi, Torrecuso (dove si registra un caso in più rispetto a ieri). E ancora si contano: 2 contagi ad Airola, Bonea, Campoli Monte Taburno, Ceppaloni, Pago Veiano, Paupisi, Pannarano, San Giorgio la Molara e Solopaca.

Un solo caso di positività al covid nei seguenti centri: Apice, Arpaise, Calvi, Castelpagano, Dugenta, Faicchio, Forchia, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ponte, Puglianello, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, Tocco Caudio e Vitulano.