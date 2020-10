Giovani commercialisti, rinnovato il consiglio direttivo L’Assemblea ha designato come nuovo Presidente Domenico D’Agostino

Nella giornata di ieri si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili (Ugdcec) di Benevento, in video conferenza, nel rispetto delle norme anti Covid. L’Assemblea ha designato come nuovo Presidente Domenico D’Agostino, che subentra ad Ida Lonardo. A fianco del neo Presidente sono stati designati come componenti del Consiglio Direttivo per il triennio 2020 – 2022, Chiara Santosuosso (Vicepresidente), Antonio Mazzeo come Consigliere Segretario, Marialaura Falde come Tesoriere, Laura Clemente con delega ai rapporti e relazioni con il Consiglio dell’Ordine di Benevento, Italo Zeppa con delega di responsabile Centro Studi e Mario Lollo con delega alle relazioni esterne. Il Collegio dei Probiviri sarà composto da Giampaolo Santaniello (Presidente), Ida Palmieri e Carmine De Nunzio. “Cercherò di dare continuità all’eccellente lavoro svolto fin ora da Ida Lonardo, che ha consentito al nostro gruppo di crescere notevolmente in termini di associati e rappresentanza esterna. E’ stato soprattutto nel periodo più difficile della pandemia che ho avvertito, ancora di più, la grande importanza del gruppo Unione, in quanto il costante confronto che si è creato sui social dell’Associazione ha fatto si che nessuno di noi si sentisse solo”.