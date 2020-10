Alla sannita Rita Ciccone il premio Bellisario Riceverà la mela d’oro il 15 ottobre nella categoria “Management”

La sannita Rita Ciccone, Senior Partner e Responsabile dell’area Regolatorio, Legale e Societario Partecipate di F2i Sgr,è stata selezionata dalla giuria della 32esima edizione del Premio Bellisario e riceverà la mela d’oro il 15 ottobre nella categoria “Management”. Il premio è nato nel 1989 per volontà di Lella Golfo e si ispira alla prima donna top manager del nostro Paese. La premiazione, la cui commissione esaminatrice è presieduta da Stefano Lucchini, è prevista il 15 ottobre presso gli Studi Rai Fabrizio Frizzi di Roma, trasformandosi il 17 ottobre in seconda serata su Rai1 in un evento televisivo dal titolo “Donne che fanno la differenza”, condotto dalla giornalista Laura Chimenti.

La professoressa Ciccone, con oltre 25 anni di carriera nelle Istituzioni dell’Unione Europea, è stata anche la prima donna con un ruolo apicale presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ricoprendo la carica di Capo di Gabinetto e poi Segretario Generale nel periodo di carica del Presidente Giuseppe Tesauro. In precedenza è stata a capo della Direzione Regolatorio, Legale e Societario di Alitalia-CAI, di cui è stata anche Segretario del CdA e del Comitato Esecutivo e di cui ha seguito come consulente, nella fase di start up, i profili antitrust e comunitari. È stata consulente presso l'AEEG e il Ministero dell'Economia (Dipartimento per le Politiche Fiscali), in qualità di esperto di diritto comunitario.