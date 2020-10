Coronavirus, i ricoverati al Rummo diventano 31 e 5 nuovi casi Incremento dei degenti nei reparti covid dell'Azienda ospedaliera San Pio

Oltre al boom di contagi, nel Sannio oggi anche un importante incremento di ricoverati che da 24 balzano a 31. di questi, 17 degenti sono della provincia di Benevento e 14 provenienti da altre province. Tre le persone ricoverate in terapia intensiva, 5 in pneumologia sub intensiva 11 in Malattie infettive e 12 in Medicina interna.

Dai tamponi analizzati oggi dai laboratori presso l'ospedale Rummo, inoltre, sono state scoperte 5 nuovi casi di covid 19 relativi a 4 persone residenti nella provincia di Benevento e ad una in altra provincia, mentre gli altri 6 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata.