Nel Sannio nasce movimento civico CambiaVento Raccogliere energie e professionalità per migliorare le condizioni economico e sociali

Nasce a Benevento CambiaVento, movimento civico fondato dall’esigenza di un gruppo di giovani, e non solo, del capoluogo sannita e di tutta la provincia, con lo scopo di raccogliere nuove energie, competenze e professionalità, per dare un contributo ricco di idee e di iniziative, che possano migliorare le condizioni economico e sociali delle nostre comunità e della nostra città.

“Il movimento – spiegano i promotori Michele Basilicata, Paolo Cavallo, Vincenzo D’Arienzo, Ugo Forni Rossi, Davide Mazzone, Stefano Orlacchio - nasce con l’obiettivo di ramificarsi il più possibile, in quanto le sfide che ci attendono richiedono passi in avanti da parte di tutti coloro che intendano impegnare parte del loro tempo e della loro esperienza professionale al servizio del bene comune”.

CambiaVento attiverà presto tutti i canali social (Facebook, Instagram e Twitter) dove verranno prontamente comunicati i contatti “dove richiedere informazioni per partecipare a questa nuova avventura”. CambiaVento non nasce come un movimento precostituito, “ma come un’esperienza aperta al dialogo, in cui chiunque decide di unirsi a questo progetto, aderisce con la consapevolezza di entrare a far parte di un gruppo dove non esiste la parola “Io” ma solo il “Noi”.

Per questo è stato istituito tra i fondatori un comitato promotore, che ha la funzione di organizzare la fase iniziale del movimento e raccogliere contributi e partecipazioni, e solo in ultima fase avviare la presentazione ufficiale dove verrà costituito il gruppo dirigente”.