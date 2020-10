Il mondo della ristorazione si racconta con Campania 4.0 Appuntamento alle 13 su Ottochannel canale 696, in replica alle 19 e alle 21

“Bene le regole, ci siamo adattati alle varie disposizioni e vogliamo continuare a farlo purché ci siano indicazioni precise da seguire”. A chiederlo oggi il mondo della ristorazione alle prese con una serie di cambiamenti e misure sempre più stringenti a causa dell'emergenza covid. E così dopo un lungo periodo di stop durante il lockdown ora il mondo della ristorazione si trova ad affrontare nuove sfide. In che modo gli operatori del settore stanno affrontando questo periodo? Se ne parlerà oggi nella nuova puntata di Campania 4.0: il format dell'emittente televisiva Ottochannel in onda alle 13 sul canale 696 e in replica alle 19 e alle 21.

Come sempre spazio alle storie d'impresa con lo chef Luciano Vigliotti del ristorante 'Samnium' di Paolisi in provincia di Benevento. Dal Sannio a Salerno con Antonio Vanacore dell'omonima pizzeria. Due realtà diverse a confronto, pronte a raccontarsi e raccontare questo periodo dal loro punto di vista ma soprattutto ad illustrare come trasformare questi cambiamenti in opportunità per il settore.

A seguire, lo spazio dedicato alla salute: ospite di oggi il dottor Giovanni Pietro Ianniello, presidente dell'ordine dei medici di Benevento.

Infine appuntamento in cucina tra gusto e sapori del territorio.

