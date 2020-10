Alunno positivo, alla Moscati classe in quarantena Benevento. Insegnanti e studenti a casa per dieci giorni come previsto dal nuovo decreto

“Con comunicazione resa in data odierna la competente ASL – Dipartimento di Prevenzione , ha segnalato caso COVID-19 per alunno della scuola secondaria di I grado , stabilendo sanificazione degli ambienti utilizzati dal caso e la quarantena domiciliare sino all’esito negativo del tampone previsto dalla ASL al decimo giorno, per tutti gli alunni della classe ed i docenti individuati contatti stretti. Le procedure di sanificazione straordinaria dei locali interessati saranno effettuate – con debita acquisizione di certificazione – in data odierna”.

Questo il comunicato pubblicato sul sito dell'Istituto comprensivo Moscati di via Grimoaldo Re a Benevento a firma della dirigente Ernestina Cassese che annuncia la messa in quarantena di un'intera classe a causa di un caso di positività.

La voce girava già dalla serata di ieri tra i genitori e sugli 'infallibili' gruppi WhatsApp tanto che oggi in tanti hanno preferito non far andare i propri figli a scuola.

Ora genitori ed insegnanti attendono la chiamata da parte dell'Asl per i test o tamponi previsti dai protocolli.