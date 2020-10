Nuovo edificio all'Istituto Agrario, via ai lavori "Firmato oggi il contratto d'appalto alla Rocca dei Rettori"

"Firmato oggi, alla Rocca dei Rettori, il contratto d’appalto tra la Provincia e il 'Consorzio Stabile Ganosis – società consortile a r.l.' con sede a San Leucio del Sannio (Bn), vincitrice dell’appalto per i lavori di costruzione all’interno dell’area scolastica dell’esistente Istituto Agrario “Mario Vetrone” di Benevento di un nuovo edificio scolastico". Ad annunciarlo il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, che ha sottolineato come "tale contratto si inserisca nel contesto di un pacchetto di oltre una decina di lavori di edilizia scolastica che l'amministrazione provinciale intende avviare entro la fine dell’anno nel rispetto del cronoprogramma e delle scadenze stabilite. Il nuovo edificio - viene precisato dall'Ente - insisterà nell’area di contrada Piano Cappelle del capoluogo sannita, ove l’Istituto Agrario “Vetrone” ha la propria sede e che verrà dunque arricchita di un nuovo plesso. L’importo dell’opera è di 3.519.030,91 euro e l’edificio dovrà essere consegnato in 432 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori".

"Stiamo affidando proprio in questi giorni – ha commentato il Presidente Di Maria – un nutrito pacchetto di lavori destinati ad incidere profondamente sul complesso del patrimonio edile della scuola secondaria superiore". Ed inoltre, Di Maria evidenzia: "L’intervento presso l’Istituto Agrario, intitolato alla prestigiosa figura di Mario Vetrone, è per noi particolarmente significativo in quanto rilancia ruolo e funzione di una delle realtà più belle ed importanti della realtà sannita”.