Covid. Nel Sannio superati i 300 casi di positività Il report dell'Asl di Benevento per oggi, giovedì 15 ottobre: 303 positivi, 123 guarigioni

Oltre quaranta nuovi casi di Covid nelle ultime ventiquattro ore nel Sannio, che per la prima volta dall'inizio dell'emergenza conta più di trecento positivi. Sono 303 i contagi registrati dall'Asl nel consueto report elaborato dal servizio di Epidemiologia per oggi, giovedì 15 ottobre. Mentre ieri erano 268 i casi di positività al coronavirus, ma ci sono anche nove guarigioni in più: passa da 114 a 123 il dato dei cittadini che hanno ormai superato la malattia.

In particolare delle 303 cittadini positivi 293 stanno affrontando presso il proprio domicilio la malattia, mentre dieci sono ricoverati presso l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento.

Il dato più alto di contagi nella città capoluogo: a Benevento 99 positivi e 26 guarigioni. In provincia resta Montesarchio con 38 contagi il comune con il maggior numero di casi, seguito da Guardia Sanframondi con 14 positivi e Moiano, 11 a Telese e 10 a Sant'Angelo a Cupolo.

Mentre sono 8 i casi ad Airola e Sant'Agata de' Goti, 6 nei comuni di Durazzano, Paupisi, Pietrelcina, San Giorgio del Sannio e San Nicola Manfredi.

Ed ancora: sono 5 i casi a Castelvenere, 4 ad Apollosa, Paduli, Paolisi, Torrecuso, 3 a Forchia e 2 nei comuni di Campoli, Bonea, Ceppaloni, Pago Veiano, Pannarano, San Giorgio la Molara e Solopaca.

Un solo contagio infine ad Apice, Arpaia, Arpaise, Calvi, Colle Sannita, Faicchio, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Ponte, Puglianello, San Bartolomeo in Galdo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, Tocco Caudio e Vitulano. Restano invece undici i cittadini non residenti risultati positivi.