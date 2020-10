Covid alla Maugeri di Telese, eseguiti i tamponi Positività nel reparto di cardiologia, sospesi ricoveri anche in day hospital e dimissioni

Attenzione alta nella struttura di riabilitazione Maugeri di Telese Terme dopo la scoperta di nove persone, tra sanitari e pazienti, positive al coronavirus.

Il protocollo già avviato prevede quattrocento tamponi molecolari.

E oggi all’IRCCS Maugeri di Telese sono stati eseguiti i primi 150 ai pazienti e al personale della cardiologia.

Martedì, infatti, dopo la positività di un infermiere di Cardiologia, la direzione sanitaria aveva messo in atto tutte le attività di vigilanza anti-Covid. Ieri i controlli avevano rilevato: 2 infermieri e un medico positivi mentre dei 41 pazienti della Cardiologia, tre risultati positivi e 2 debolmente positivi, tutti immediatamente inviati all’Ospedale Rummo San Pio di Benevento e ricoverati nell’Area Covid.



E oggi è stato sottoposto a tampone naso-faringeo tutto il personale e i degenti della cardiologia, anche coloro che avevano effettuato già il tampone rapido.

“L’Asl di Benevento – spiega l' IRCCS Maugeri - confida di poter comunicarci gli esiti nella giornata di domani. Sempre domani, saranno effettuati i restanti 250 tamponi, a personale e degenti di altri reparti, il cui esito dovrebbe pervenire fra sabato e lunedì. Nel frattempo, sono sospesi in via cautelare i ricoveri – anche in day hospital – e le dimissioni”.