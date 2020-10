Coronavirus. Ancora un decesso all'ospedale Rummo Si tratta di un pensionato irpino ricoverato nei reparti covid del San Pio di Benevento

Sale purtroppo il numero delle vittime nel Sannio dei pazienti ricoverati nei reparti covid dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Nella serata di ieri ancora un decesso di una persona ricoverata per coronavirus.

Si tratta di un pensionato residente in un vicino centro dell'Irpina ma che era stato ricoverato al Rummo. Non si trovava in terapia intensiva ma le sue condizioni di salute si sono purtroppo aggravate e per l'anziano non c'è stato più nulla da fare.

Quattro le persone residenti nel Sannio che hanno perso la vita - ieri invece il tragico gesto del 78enne di Benevento che ieri si era lanciato da una finestra del reparto covid nel quale era ricoverato – e tre i degenti arrivati al Rummo da fuori provincia.

Intanto aumentano anche i ricoveri. Nella serata di ieri, infatti, tre ambulanze (nella foto) avevano varcato a sirene spiegate il cancello del nosocomio sannita. A bordo pazienti covid trasferiti anche da altre province. Una situazione che preoccupa sempre di più e costantemente monitorata dalle autorità sanitarie. Qualche giorno fa era stato proprio i direttore generale delll'azienda ospedaliera San Pio, Mario Nicola Vittorio Ferrante ad annunciare che si stava lavorando a tambur battente per aumentare i posti di degenza da 50 a 60 letti.