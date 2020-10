Campagna vaccino antinfluenzale. Io X Benevento:plauso all'Asl L'associazione chiede all'Asl un incontro formativo pubblico al Rione Libertà

"La campagna di vaccinazione che l’Azienda Sanitaria Locale di Benevento ha promosso, la riteniamo utile e significativa". Così il presidente dell'associazione Io X Benevento, Giuseppe Schipani commenta le iniziative dell'Azienda sanitaria locale di Benevento impegnata in questi giorni con il centro vaccinazionale mobile che toccherà vari paesi del Sannio.

"L’Associazione Io X Benevento, plaude al direttore generale dell’ASL, Gennaro Volpe, che ha saputo percepire, in momento così particolare, le esigenze della popolazione ed ha promosso una iniziativa che risulta utile per prevenire e proteggere la salute, riducendo notevolmente la quantità di persone che magari avrebbero potuto confondere i sintomi influenzali con quelli del Covid-19 e, dunque, allarmarsi inutilmente ingolfando ancora di più i servizi sanitari. Significativa perché andare incontro ai cittadini in piazza preoccupandosi della loro salute rappresenta un momento di grande sensibilità e umanizzazione della sanità pubblica.

Considerando anche la ridotta disponibilità di risorse umane in proporzione alla notevole domanda che arriva presso il dipartimento di prevenzione - scrive ancora Schipani -, ove vengono effettuati e processati i tamponi per accertamento del Covid-19, l’associazione IO X Benevento, rivolge un appello al direttore generale, affinchè la struttura operante possa essere potenziata al più presto per garantire un riscontro più veloce ed efficiente. Pertanto, l’associazione, invita tutti i propri iscritti e cittadini ad approfittare delle giornate di vaccinazione in piazza, invitando l’ASL ad organizzare una giornata anche presso il popoloso rione Libertà, magari in piazza S. Modesto".